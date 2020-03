Coronavirus, positivo il secondo test per il paziente di Rionero Sannitico

Il 60enne è ricoverato all’ospedale San Salvatore di L’Aquila



RIONERO SANNITICO. E’ risultato positivo al secondo tampone il paziente di Rionero Sannitico che da qualche giorno è ricoverato all’ospedale San Salvatore dell’Aquila.

La scorsa settimana l’uomo era stato trasferito dal pronto soccorso dell’ospedale civile di Castel di Sangro presso l'ospedale abruzzese e a un primo test era risultato negativo.

I medici hanno deciso di effettuare un secondo tampone che ha invece confermato il contagio al Covid-19.

“La famiglia – ha assicurato il sindaco di Rionero Sannitico Palmerino D’Amico – non ma mai smesso di stare in quarantena. Il paziente è in buone condizioni”. Rinnovato l’appello ai cittadini a restare in casa.

