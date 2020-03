Coronavirus, sale il numero dei contagi: positivo un altro paziente del Neuromed

Al momento sono 64 le persone affette da Covid-19 in Molise. Si attende il tampone per altri casi sospetti. Tuttavia sale l'attesa per l'esito di alcuni esami che potrebbero accertare, si spera, le prime guarigioni



CAMPOBASSO/ISERNIA. Aumenta ancora il numero delle persone positive al Covid-19 in Molise. Si è appreso che un altro paziente del Neuromed è affetto dal virus. Si tratta di uno dei tamponi processati negli ultimi giorni.

Sale dunque di nuovo a 9 il numero dei contagiati nella struttura di Pozzilli, dopo il decesso dell’anziano campano, avvenuto ieri mattina al Cardarelli, dove era ricoverato in Terapia Intensiva.

Diversi i tamponi analizzati da ieri sera, dai quali sono emersi altri casi di positività. Al momento, quindi, sono 64 le persone affette da Covid-19 in Molise. Tuttavia, non solo brutte notizie. C'è anche l'attesa - stando a quanto affermato dal dg Asrem Oreste Florenzano - dei risultati degli esami che potrebbero accertare delle avvenute guarigioni.

(seguono aggiornamenti)

