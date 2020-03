Medico molisano positivo al Covid-19: col mio comportamento messi in sicurezza i miei pazienti

Il suo messaggio, dopo l’allarme lanciato dai sindaci dei comuni dove ha lavorato. Sono numerosi in regione gli operatori sanitari rimasti contagiati dal Coronavirus

CAMPOBASSO. E’ ricoverato da qualche giorno all’ospedale ‘Cardarelli’ di Campobasso. Dopo l’allarme lanciato dai sindaci di Torella del Sannio e Vinchiaturo, che hanno invitato i suoi assistiti a chiamare l’Asrem e a seguire i protocolli di sicurezza, il medico di famiglia di Castropignano risultato positivo al Coronavirus è intervenuto direttamente.

Lo ha fatto con un post pubblicato sulla sua pagina Facebook. "Ho provveduto con il mio comportamento a mettere in sicurezza i miei pazienti! Non fate chiacchiere inutili", ha scritto il medico. Che resta in ospedale. Positivo al Covid-19 come diversi altri operatori sanitari del Molise, tra medici, infermieri e addetti alle postazioni del 118 della regione.

