Coronavirus, altri 7 casi in provincia di Campobasso: 132 i positivi al Covid in Molise

Eseguiti in tutto 953 tamponi. Nessun nuovo contagio a Campomarino. La mappa comune per comune

CAMPOBASSO-ISERNIA. Altri 7 casi in provincia di Campobasso, che fanno salire a 11 il numero dei contagi odierni in Molise, dopo i primi 4 di stamani.

Si arriva così a 132 positivi al Covid-19, di cui 114 residenti nella provincia di Campobasso e ben 40 nel caoluogo, 9 in quella di Isernia e 9 in altre regioni. Da registrare che a Campomarino non si registra alcun nuovo caso rispetto all'unico ufficiale dei giorni scorsi. Dopo una lunga e accurata verifica il sindaco Piero Donato Silvestri ha smentito che in paese risieda una persona originaria della Puglia risultata positiva: la donna avrebbe la residenza altrove.

Sono 953 in tutti i tamponi eseguiti, nel giorno in cui le linee guida ministeriali sono cambiate, ancora una volta, e dispongono di poter effettuare i test anche su chi presenta un solo sintomo (e non più almeno due), allargando così la platea dello screening. Per quanto riguarda i ricoveri ospedalieri, scendono a 17 le persone in Malattie Infettive (ieri erano 18) mentre restano 9 quelle in Terapia intensiva; 87 in tutto gli asintomatici a domicilio, 3 i guariti, 9 i pazienti positivi ricoverati presso strutture private accreditate (con un decesso registrato) e 9 in tutto le vittime dall'inizio dell'emergenza. Sono 241 i soggetti in isolamento e 74 quelli in sorveglianza.

Iscriviti al nostro gruppo Facebook ufficiale

isNews è anche su Telegram: clicca qui per iscriverti

Per ricevere le nostre notizie su Whatsapp, invia ISCRIVIMI al numero 3288234063 e salvalo in rubrica!