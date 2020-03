Coronavirus, l’esito di nuovi tamponi: sale a 136 il numero dei contagi in Molise

Nelle ultime ore ancora due casi accertati a Campobasso. Processati circa mille test. Picco dell’epidemia, come riferisce il presidente della Regione, atteso tra una decina di giorni

CAMPOBASSO. Chiuso a 134 il bilancio dei contagi per la giornata di ieri, ma con l’incognita dei tamponi in corso d’analisi presso l’ospedale Cardarelli di Campobasso, sale a 136 il numero delle persone attualmente positive al Covid-19 in Molise.

Altri due casi sono, dunque, emersi nelle ultime ore: si tratta – stando alle informazioni fornite dall’Asrem – di soggetti residenti nel capoluogo regionale.

Una situazione ‘fotografata’ su quasi mille tamponi processati, ma in continua evoluzione in relazione all’aumento dei test. Nonostante il rallentamento, il picco – riferisce il presidente della Regione – è atteso intorno alla data dell’8 aprile.

