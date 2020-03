Coronavirus, cittadini in giro senza validi motivi: ‘pizzicato’ un uomo che cercava cicoria

I soggetti incuranti dei divieti non sfuggono al controllo dei carabinieri di Agnone. I militari presenti anche per fornire supporto morale

AGNONE. Controlli volti al contrasto della diffusione dell’epidemia da Covid-19 anche in alto Molise, da parte dei carabinieri di Agnone.

Ancora troppi i cittadini che escono di casa senza valido motivo, contravvenendo alle disposizioni del Governo. Pizzicato, in particolare, un uomo che ha riferito ai militari di essere alla ricerca di cicoria.

Ma non è tutto. Tante le chiamate alla Centrale Operativa dove, più che una richiesta di intervento a sirene spiegate, in molti casi si cela una richiesta di supporto morale o anche solo la volontà di ascoltare una voce amica e rassicurante per superare le difficoltà dell’isolamento.

