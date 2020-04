Coronavirus, nuovo caso accertato in Molise: un paziente del Venafrano. L’esito del tampone in nottata

Salgono a 145 i contagi in regione. L’uomo è stato soccorso dal 118 che lo ha condotto al Pronto Soccorso del Veneziale e infine al Cardarelli



VENAFRO. Nuovo caso accertato di coronavirus in Molise: questa volta in territorio Venafrano. Nel pomeriggio di ieri il 118 è intervenuto per il soccorso ad un uomo di mezza età che lamentava sintomi simil-influenzali. Insospettiti dalla circostanza, i sanitari lo hanno condotto nell’area Covid allestita presso il Pronto Soccorso dell’ospedale di Isernia, dove è stato effettuato il tampone.







Intorno alla mezzanotte l’esito dell’esame: il paziente è risultato positivo al coronavirus ed è stato trasferito nel Reparto di Malattie Infettive del Cardarelli di Campobasso, in condizioni non critiche.

