Un mese all'inferno, ma ce l'ha fatta: ecco il medico che ha sconfitto il virus

Dopo quasi un mese dal ricovero e il successivo aggravamento delle sue condizioni di salute, questa mattina il dottor Giovanni Serafini è uscito dalla Terapia intensiva del Cardarelli tra gli applausi del personale medico e infermieristico che lo ha assistito per settimane. GUARDA IL VIDEO

CAMPOBASSO. In un momento drammatico dovuto al progressivo diffondersi dell'epidemia da coronavirus anche sul territorio regionale, con i casi di positività accertati saliti oggi a 159, arrivano anche buone notizie sul fronte dell'assistenza ai pazienti, in particolare per coloro che, a causa dalla grave insufficienza respiratoria provocata dall'accanimento del virus, sono stati costretti al ricovero in terapia intensiva e all'intubazione.

La buona notizia è che il dottor Giovanni Serafini, primario del reparto di Otorinolaringoiatria al San Timoteo di Termoli, è uscito questa mattina dal lungo calvario del ricovero in Terapia intensiva, salutato dall'applauso collettivo del personale medico e infermieristico che lo ha assistito quotidianamente.

Una storia commovente all'interno della drammatica battaglia che da un mese a questa parte si sta conducendo contro un nemico invisibile e subdolo, che sta lasciando sul campo migliaia di morti e dolore in tutta Italia.

Serafini era risultato positivo al Covid-19 dopo essere tornato da un viaggio in Trentino Alto Adige. Di fatto si è trattato del primo cluster a Termoli. Dapprima si sono palesati sintomi di febbre alta e tosse e successivamente complicanze a livello respiratorio, che hanno reso necessario il trasporto d'urgenza, avvenuto lo scorso 4 marzo, al reparto di Malattie infettive del Cardarelli. Successivamente l'aggravamento delle sue condizioni cliniche ha reso necessario il ricovero al reparto di Terapia intensiva, l'ultimo girone infernale al quale il virus ti condanna e dove si è costretti a lottare fino all'ultimo respiro per la sopravvivenza.

Il dottor Serafini ce l'ha fatta, grazie alla sua tenacia e al lavoro encomiabile del personale sanitario del Cardarelli ed è certamente questa la notizia più bella in un giorno, l'ennesimo, di guerra senza tregua al virus.

Dav. Vit.

