Coronavirus, l'appello dal reparto di malattie infettive del Cardarelli: "Servono camici, aiutateci"

L''emergenza coronavirus non attende le lungaggini burocratiche e allora dal reparto dove ogni giorno si lotta contro il mostro è partita una richiesta di aiuto rivolta a tutti i molisani. Servono camici monouso impermeabili per il personale. Il grido di una operatrice: "ne abbiamno disperato bisogno"

CAMPOBASSO. Che la situazione negli ospedali dove quotidiandamente si combatte una guerra senza sosta contro il Covid-19, sia molto difficile lo hanno confermato le dichiarazioni rilasciate ieri dal segretario della Federazione nazionale dei medici Filippo Anelli il quale ha accusato apertamente il governo di sottovalutare i rischi ai quali il personale medico e infermieristico è sottoposto, a causa della carenza di dispositivi di protezione adeguati. La triste conta degli operatori sanitari morti in Italia, tra cui 71 medici dall'inizio della pandemia, è la evidente dimostrazione della brutalità di un virus che non si ferma davanti a nessuno.

L'assurda carenza di dispositivi di protezione si registra anchde in Molise e all'interno dell'ospedale dichiarato Hub regionale contro il Covid-19: stiamo parlando evidentemente del Cardarelli di Campobasso, unica struttura ospedaliera pubblica in regione ad essere dotata di un reparto di malattie infettive, diretto dal dottor Donato Santopuoli, e all'interno del quale sono attualmente ricoverati 23 pazienti affetti da coronavirus. Un reparto che nonostante le difficoltà sta affrontando l'emergenza di petto, grazie al lavoro encomiabile e alla tenacia del personale.

Proprio da questa unità operativa e in particolare dalla infermiera Marta Mazzoni, è partito via social nelle ultime ore l'appello rivolto a tutti i cittadini a contribuire volontariamente alla realizzazione del materiale sanitario necessario, a partire dai camici in TNT, considerati i tempi troppo lunghi che intercorrono tra l'ordinazione e la consegna degli stessi dispositivi di protezione da parte dell'Asrem.

E allora visto che l'emergenza non può attendere ci si appella, come ha fatto l'operatrice, al contributo del volontariato. "In questi giorni - scrive Mazzoni - alcune persone e imprese si sono rese disponibili a confezionare calzari e camici in TNT impermeabile. Facciamo appello a chiunque volesse donarci il prezioso materiale o fare un'offerta per acquistarlo, tenendo conto che il costo è di circa 5 euro al metro". L'infermiera del reparto di malattie infettive ha ringraziato pubblicamente la ProLoco di Roccamandolfi che "ha contribuito a confezionare gli articoli di cui - ha spiegato Mazzoni - abbiamo un disperato bisogno". Un identico ringraziamento è andato ad alcune aziende molisane che non hanno fatto mancare il loro supporto al personale sanitario impegnato in prima liena nell'emergenza.

In attesa che l'Asrem faccia la sua parte e semplifichi le procedure e accorci i tempi di consegna del mteriale, rilanciamo volentieri quest'appello con la caonsapevolezza che il grande cuore e la sensibilità dei molisani ancora una volta farà la differenza.

Dav.Vit.

