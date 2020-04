Uccidono un capriolo, due bracconieri scoperti e denunciati: incastrati da un video-trappola

In azione i carabinieri forestali. L’episodio è accaduto a Sessano del Molise, sul Monte Totila

SESSANO DEL MOLISE. Uccidono un capriolo, che è specie protetta, e pensano di farla franca. Invece sono stati immortalati dalle video-trappole e vengono immediatamente individuati. Protagonisti dell’episodio due bracconieri, denunciati dai carabinieri forestali.

L’episodio contestato è accaduto in un bosco isolato sul Monte Totila, in territorio di Sessano del Molise. I due, all’atto dell’illecito, non immaginavano ci fossero in zona, nascosti dei piccoli dispositivi proprio per il controllo degli ambienti naturali.

I militari, acquisiti i filmati, avviano così una articolata attività investigativa, che dura diverse settimane, al fine di risalire all’identità dei due. Esaminano gli elenchi dei cacciatori autorizzati per il territorio provinciale di Isernia e, ascoltate molte persone vicine al mondo venatorio, raggiungono l’obiettivo di riconoscere i bracconieri, che ora dovranno rispondere del reato commesso all’autorità giudiziaria.

