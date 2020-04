Coronavirus, ancora due vittime in Molise: i decessi salgono a 13

Non ce l’hanno fatta due pensionati: uno era ricoverato al Cardarelli, l'altro era nella casa di riposo di Cercemaggiore Cresce il numero dei contagiati. Rispetto a ieri sera sono 7 in più

CAMPOBASSO. Ancora due vittime del coronavirus in Molise. Non ce l’hanno fatta due pensionati: uno era ricoveratio all’ospedale ‘Cardarelli’ di Campobasso, l'altro era ospite della casa di riposo di Cercemaggiore.

Intanto cresce ancora il numero dei contagiati. L’ultimo aggiornamento dell’Asrem ne indica 7 in più: 5 nella provincia di Campobasso, 1 in quella di Isernia, mentre un altro paziente risulta proveniente da fuori regione.

Al momento dunque i casi positivi al Covid in Molise sono 216: 164 in provincia di Campobasso, 41 nell’Isernino e 11 provenienti da altre regione. Di questi 22 sono ricoverati nel reparto di Malattie Infettive del Cardarelli, 4 in terapia intensiva e 2 in sub intensiva.

