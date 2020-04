Coronavirus, zero contagi oggi in Molise. Meno ricoveri in Terapia intensiva

Stanno meglio anche i due pazienti portati da Bergamo a Campobasso, entrambi spostati di reparto



CAMPOBASSO. Coronavirus, il Molise tira un sospiro di sollievo. Zero nuovi contagi oggi in Molise e bollettino dei positivi invariato, sono 222 come questa mattina, pur con 23 tamponi in più processati rispetto a questa mattina alle 11, per un totale di 1632 test effettuati.

Una buona notizia, dopo la giornata drammatica di ieri, con ben due morti, che arriva insieme all’altra buona notizia dell’alleggerimento della Terapia intensiva del ‘Cardarelli’ di Campobasso, dove oggi ci sono 4 persone.

Stanno meglio anche i due pazienti portati nel capoluogo regionale da Bergamo, entrambi spostati di reparto: uno a Terapia sub intensiva e uno a Malattie infettive, dove attualmente vengono curati in 22. Sempre 9, invece i pazienti assistiti dal Neuromed di Pozzilli, 1 quello attualmente presente nel reparto di Ortopedia del 'Veneziale' di Isernia.

A questi si aggiungono i pazienti Covid seguiti a domicilio, 148 asintomatici e 20 dimessi dall’ospedale per il miglioramento delle loro condizioni di salute. Sempre 6 i pazienti risultati guariti e 13 quelli deceduti, due nella giornata di ieri. Attualmente le persone in quarantena sono 355, mentre quelle sotto sorveglianza sono 23.

