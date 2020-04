Coronavirus: dalla residenza per anziani di Sessano del Molise il dono di un defibrillatore al pronto soccorso del Veneziale

Ennesima dimostrazione di solidarietà in favore della sanità pubblica e del personale medico e infermieristico impegnato in prima linea nella battaglia contro il virus

ISERNIA. La Serena Senectus Srl, società che gestisce la residenza per anziani di Sessano del Molise, ha deciso di donare un defibrillatore al pronto soccorso dell'ospedale Veneziale, guidato dal dottor Lucio Pastore.

"In un momento così delicato della vita socio-economica della nostra comunità - dichiarano dalla struttura residenziale - a causa della diffusione del virus Covid-19, ed in considerazione dello sforzo che tutti gli operatori del settore sanitario stanno profondendo in prima linea per contrastarne gli effetti, esprimiamo la nostra vicinanza partecipando con un piccolo gesto di solidarietà".

