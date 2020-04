Coronavirus: l'azienda Martino Couscous dona un ventilatore polmonare alla Asrem

Anche a Pasqua continuano le inizative benefiche a favore delle strutture ospedaliere e di medici e infermieri impegnati nella battaglia contro il Covid-19

CAMPOBASSO. In un momento delicato per il Molise continuano i gesti di solidarietà in favore degli ospedali pubblici e del personale sanitario. L'azienda Martino, che opera nella produzione di Couscous, ha donato un ventilatore polmonare all'azienda sanitaria regionale.

"Sono molte - dichiarano dall'azienda - le realtà economiche molisane che non hanno esitato a donare per partecipare all’emergenza e dare il proprio contributo per la sanità regionale. L'iniziativa sviluppata grazie all’intermediazione dell’associazione di beneficenza Scontagiamoci si propone di sostenere tutte le attività finalizzate a contenere e a gestire eventuali criticità relative alla diffusione del contagio."

Iscriviti al nostro gruppo Facebook ufficiale

isNews è anche su Telegram: clicca qui per iscriverti



Per ricevere le nostre notizie su Whatsapp, invia ISCRIVIMI al numero 3288234063 e salvalo in rubrica!