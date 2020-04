Isernia, disinfezione ambientale e degli impianti: come rimuovere virus e batteri in modo biologico. Le soluzioni di Sistec Impianti

REDAZIONALE./ Il rischio microbiologico è un problema invisibile che arreca danno quotidiano alla nostra salute: l’azienda pentra propone diversi interventi di prevenzione

ISERNIA. Ogni anno in Europa secondo l’Organizzazione mondiale della sanità si hanno 7 miliardi di dollari di danni dovuti ad infezioni. E il rischio non riguarda solo chi lavora in determinati settori: cellulari, tablet, computer, porte, sedie, tutti oggetti che tocchiamo abitualmente, nascondono un numero di virus e batteri ben più alto di quello che normalmente si può trovare in un bagno. Perfino gli impianti di climatizzazione, che a breve verranno accesi per via della torrida estate che ci aspetta, sono una gran fonte di virus e batteri.

Recenti analisi di numerosi dati hanno mostrato che la concentrazione di agenti inquinanti in ambienti chiusi è 5 volte maggiore di quella “outdoor” e poiché la popolazione trascorre circa l’80% del proprio tempo in edifici o altri luoghi confinati, l’esposizione a contaminanti è circa 50 volte superiore a quella all’esterno.

Sono ormai diversi anni che gli scienziati stanno cercando di promuovere una maggior attenzione verso i danni provocati dalle infezioni. Infatti il largo utilizzo di antibiotici ha causato la mutazione di batteri che hanno sviluppato una resistenza ai farmaci divenuta ormai una delle più gravi minacce globali.

Soltanto con l’arrivo del Covid-19 però il mondo ha iniziato ad aprire gli occhi e a non sottostimare la gravità della situazione. L’unica arma che abbiamo è dar attenzione all’igiene personale e degli ambienti e avere una maggior responsabilità ambientale.

In questi giorni in cui la pandemia ha colpito decine di nazioni, molti si sono lanciati alla ricerca d’informazioni su come pulire superfici, come disinfettare e quali prodotti utilizzare. Ma la disinformazione e le fake news sono tante, così il rischio di incorrere in bufale e ritrovarsi con l’ambiente ancora non disinfettato è alto.

Le disinfezione spesso vengono eseguite con prodotti chimici altamente aggressivi, che non soltanto non riescono ad eliminare virus e batteri presenti negli ambienti e negli impianti, ma vanno anche ad intaccare le superfici sedimentandosi e rendendo necessarie ulteriori pulizie al fine di non rischiare intossicazioni o altri danni alla salute.

Sistec Impianti srl, azienda di Isernia esperta del campo, propone allo scopo “Healty Air”: un sistema testato e innovativo che con procedure completamente biologiche e protocolli ben definiti riesce a disinfettare l’ambiente e gli impianti in modo semplice e veloce.

Disinfettare ambienti e impianti con Healty Air è semplice e veloce. Basterà contattare i tecnici specializzati dell’azienda che, in 4 semplici fasi, provvederanno a sanificare l’ambiente con risultati tangibili.

1. I tecnici della Sistec Impianti Srl effettueranno una verifica ispettiva dell’ambiente e degli impianti da disinfettare, procedendo inoltre ad una campionatura microbiologica pre-trattamento con apposite piastre agar.

2. Verranno posizionate in aree opportune delle speciali bandelle cromatiche per la verifica della saturazione del liquido disinfettante atomizzato.

3. Una volta impostata la volumetria da trattare nello speciale cubo, verrà erogato il liquido disinfettante atomizzando il perossido di idrogeno diluito in acqua a bassissima concentrazione. L’erogazione del perossido di idrogeno stabilizzato senza ioni di argento, è omogenea, fluida e rapidissima oltre che al 100% biodegradabile.

4. Dopo 20 minuti dal termine dell’erogazione sarà effettuata l’analisi delle bandelle cromatiche per assicurarsi della corretta diffusione delle particelle disinfettanti in tutto l’ambiente (in caso contrario il trattamento verrà ripetuto). In caso di esito positivo, verrà effettuata la campionatura microbiologica post trattamento per verificare e mostrare l’effettivo abbattimento batterico. Gli ambienti saranno immediatamente utilizzabili.

Grazie all’atomizzazione del prodotto biodegradabile che viene erogato nell’ambiente in particelle di dimensioni tra 0.3 e 0.5 micron, si ottiene un’alta disinfezione, oltre alla capacità di mantenere la disinfezione durevole in qualsiasi ambiente, anche in ambiti particolarmente delicati come il settore di produzione alimentare.

Il metodo infatti garantisce efficacia contro virus, batteri, funghi, spore ed è indicato per ambienti di ogni genere e qualsiasi superficie.

Dopo l’erogazione, inoltre, basteranno 20 minuti per poter accedere nuovamente ai locali senza neppure necessità di areazione, essendo il prodotto completamente biologico. I test pre e post operazionali permettono inoltre di verificare l’efficacia del trattamento in modo concreto.

Grazie a questi interventi si può ridurre il rischio d’infezioni o di tempi di fermo produzione con semplicità e in breve Ma i servizi offerti da Sistec sono tanti e variegati. Nelle foto allegate all'articolo, ad esempio, i tecnici qualificati dell'azienda hanno operato la disinfezione di un’attività nel settore alimentare, ambito molto delicato in cui è fondamentale prevenire per la sicurezza dei clienti finali.

Per saperne di più si può contattare il 0865 299302 – Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

