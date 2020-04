Isernia, tutti negativi i tamponi al Veneziale

Sul personale del reparto di Rianimazione, dove era stato accertato il contagio per un infermiere

ISERNIA. Sono arrivati nelle prime ore della mattinata i risultati dei 49 tamponi sul personale del reparto di Rianimazione dell'ospedale Veneziale di Isernia.

Tutti negativi i test effettuati su personale medico e paramedico, pazienti, inservienti del reparto e altri colleghi afferenti al blocco operatorio, che avevano dovuto essere sottoposti a tampone dopo l'accertato contagio di un infermiere. L'uomo, che voleva andare a dare supporto negli ospedali del Nord Italia che presentano maggiori criticità, si era recato a Roma per la preselezione necessaria alla partenza, dove il tampone ha dato esito positivo, mettendo in allarme i colleghi di Isernia e il personale tutto che vi era stato a contatto negli ultimi giorni. Asintomatico e residente fuori Molise, si è dunque messo in quarantena. I tamponi sul personale di Rianimazione sono stati effettuati a partire da ieri mattina e oggi sono stati resi noti i risultati che, come detto, hanno dato esito negativo per tutti.

