Coronavirus e rischio gite fuori porta: controlli intensificati e massima allerta sulla costa

Il pugno di ferro annunciato dal Ministro dell’Interno Lamorgese contro i trasgressori delle norme restrittive imposte per contenere la diffusione del Covid-19, anche in Molise ha indotto la stragrande maggioranza dei cittadini a restare all’interno delle proprie abitazioni. Non mancano però le eccezioni. Ieri in Basso Molise tre automobilisti sono stati sanzionati perché sorpresi a girare senza valido motivo. I controlli serrati delle forze dell’ordine nelle due province continueranno anche nella giornata odierna

TERMOLI. Proseguono su tutto il territorio regionale i controlli delle forze dell’ordine per verificare il rispetto delle disposizioni restrittive adottate dal governo.

Massima attenzione sarà riservata soprattutto alla odierna giornata di Pasquetta, dove in particolare sulla costa il flusso di automobilisti potrebbe essere accentuato, viste anche le condizioni metereologiche favorevoli. La preoccupazione maggiore è dovuta in particolare agli spostamenti di turisti che risiedono fuori regione e che hanno seconde case dislocate soprattutto tra Campomarino e Termoli.

Intanto ieri proprio nel territorio del basso Molise i militari della guardia di finanza di Termoli hanno sanzionato tre automobilisti sorpresi a viaggiare senza un valido motivo.

Il primo aveva deciso di trascorrere la giornata sulla spiaggia di Campomarino, mentre gli altri due si erano spostati dalla costa in direzione di Santa Croce di Magliano. A tutti e tre è stata comminata una sanzione di 400 euro per violazione delle norme finalizzate al contenimento della diffusione del contagio da Covid-19.

