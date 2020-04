Coronavirus: ad Agnone gli aiuti piovono dal cielo. Imprenditore mette a disposizione il suo elicottero

Un’idea originale per aiutare la comunità di Agnone è venuta in mente a un imprenditore di Schiavi d’Abruzzo che ha messo a disposizione il suo elicottero personale per la consegna urgente di farmaci e beni di prima necessità alla popolazione. Plauso per l’iniziativa spontanea e gratuita è stato espresso dal Commissario prefettizio Giuseppina Ferri

AGNONE: Sono numerose le iniziative di solidarietà organizzate su tutto il territorio regionale da enti, associazioni e cittadini per aiutare coloro che sono più in difficoltà a causa del coronavirus. In particolare anziani, disabili e persone sole sono quelle che soffrono maggiormente la condizione di isolamento imposta dalle norme restrittive in vigore per contenere la diffusione del contagio.

Ma un’idea originale come quella venuta in mente a un imprenditore originario di Schiavi d’Abruzzo finora non si era mai sentita. Il generoso cittadino, come riporta la testata di informazione L’Eco dell’Alto Molise, si chiama Fabio Falasca e ha messo gratuitamente a disposizione il suo elicottero per la consegna urgente di farmaci e generi alimentari di prima necessità, nonché per eventuali attività di ricognizione del territorio. La proposta dell’imprenditore abruzzese è stata accolta con entusiasmo dal commissario prefettizio del comune di Agnone Giuseppina Ferri, la quale ha spiegato che il servizio “verrà attivato secondo le necessità del caso, per il tramite del Centro Operativo Comunale, mentre le attività di assistenza saranno svolte in collaborazione con l’Associazione Nazionale Carabinieri e i volontari della Protezione Civile di Agnone.”

