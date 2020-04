Coronavirus: quarto caso confermato a Larino. E' un operatore sanitario del Vietri

La persona, residente a Larino, era da giorni in isolamento precauzionale. L'annuncio è stato dato dal sindaco Puchetti

LARINO. Questa mattina la notizia è stata ufficializzata dall’amministrazione comunale sulla pagina facebook istituzionale.

A Larino c’è un quarto caso di positività al Covid-19 e si tratterebbe di un operatore sanitario del Vietri, già in isolamento precauzionale da diversi giorni. Il nuovo caso rientrerebbe tra quelli già conteggiati nel bollettino diramato dall'Asrem nel tardo pomeriggio di ieri.

Gli altri tre casi accertarti a Larino riguardano rispettivamente due coniugi e una operatrice sanitaria che lavora in Abruzzo ma che risiede nel centro frentano. Tutte le persone positive sono tuttora in isolamento domiciliare.

Iscriviti al nostro gruppo Facebook ufficiale

isNews è anche su Telegram: clicca qui per iscriverti



Per ricevere le nostre notizie su Whatsapp, invia ISCRIVIMI al numero 3288234063 e salvalo in rubrica!