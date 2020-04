La solidarietà delle aziende: l’elicottero di Leonardo arriva in aiuto della Protezione civile del Molise

Mascherine, ventilatori, camici e tamponi hanno preso il volo per 750km fino a Bojano. GUARDA LA FOTOGALLERY

BOJANO. Nei giorni scorsi, a ridosso della Pasqua, ‘Leonardo’ – azienda leader nei settori dell’aviospazio, sicurezza e difesa - ha messo a disposizione un suo elicottero AW189 per il trasferimento di materiale sanitario alla Protezione Civile del Molise.

L’elicottero, con ai comandi due piloti dell’azienda, è partito dalla sede aziendale di Cascina Costa (VA), ha fatto rifornimento nell’area di Malpensa di materiale sanitario, in particolare mascherine, ventilatori, camici e tamponi per un totale di 4 metri cubi di spazio occupato sull’elicottero, e ha percorso circa 750 km fino ad atterrare a Bojano, alla base della protezione Civile della Regione. L’attività di aiuto e cooperazione a terra per lo scarico del materiale, che verrà distribuito dalla Protezione Civile, è stata svolta insieme ai piloti che poi sono ripartiti.

Un’iniziativa dell’azienda, in collaborazione con la Protezione Civile, che si inserisce tra le attività solidali di Leonardo in supporto all’emergenza da Covid-19. La stessa e medesima attività è stata svolta con la protezione civile della regione Umbria con l’impiego di un elicottero AW139 che ha trasportato 3 metri cubi di materiale fino alla base della Protezione Civile a Foligno in provincia di Perugia.



