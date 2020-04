Coronavirus, tamponi nelle Rsa: negativi gli 81 test eseguiti nella struttura ‘Casa mia per anziani’ di Isernia

A rendere nota la notizia i gestori della residenza sanitaria assistita del capoluogo pentro che illustrano anche le misure di sicurezza adottate. Allestite due stanze apposite per i casi sospetti

ISERNIA. Alla luce di quanto accaduto nelle case di riposo dell’intera Italia in ordine al contagio da Covid-19, si procede con i controlli nelle strutture per anziani anche in Molise, dove sono stati tristemente noti i casi di Cercemaggiore e Agnone. Ed ecco che da Isernia giunge una buona notizia: sono tutti negativi gli 81 tamponi effettuati su ospiti e personale della Rsa ‘Casa mia per anziani’, della Fondazione Centri di Riabilitazione Padre Pio Onlus di San Giovanni Rotondo, sita nel centro cittadino.

I tamponi sono stati eseguiti lo scorso 5 aprile dal personale del centro Covid di Campobasso e ad annunciare gli esiti la stessa Fondazione che, nell’occasione, ha illustrato l’organizzazione della struttura alla luce dell’emergenza sanitaria.

“Presso la struttura sanitaria assistenziale e socio sanitaria – si legge in una nota - sono ricoverati ben 45 ospiti (10 uomini con età media di circa 84 anni e 35 donne con età media di 89 anni) e, in questi giorni, lavorano mediamente 8 operatori per turno. La struttura è stata chiusa agli accessi esterni (familiari/visitatori/fornitori) a partire dal 9 marzo scorso. Accede solo il personale, previo controllo della temperatura, e ognuno di loro è stato formato e informato sui comportamenti da adottare durante l’emergenza Covid-19. In data 10 e 11 marzo è stato esteso l’utilizzo dei DPI a tutto il personale in servizio, incrementato il monitoraggio dei parametri degli ospiti e attivato il contingente minimo di personale al fine di ridurre il più possibile il rischio di contagio. La struttura appartiene ai Frati Minori Cappuccini della Provincia Religiosa di Sant’Angelo e Padre Pio che, sollevati, comunicano a tutta la collettività, istituzioni e media compresi, la non positività di tutti coloro che sono stati sottoposti all’indagine diagnostica, tra utenti e operatori: 81 tamponi con esito negativo, praticamente nessun contagiato”.

Non è tutto. Perché la Residenza è organizzata per ogni evenienza, ossia anche per far fronte a situazioni sospette. “La struttura – prosegue la nota - ha già pronte due stanze per assistiti con sintomatologia sospetta. Il rispetto delle regole sin dal primo istante; la fornitura dei dispositivi di protezione individuali (DPI) appena è stato possibile e nonostante i costi proibitivi, le procedure di assistenza e di controllo infettivologico trasferite durante la formazione del personale e il miglioramento della qualità, hanno prodotto i risultati sperati. L’impegno di tutti continuerà su questa strada per cercare con tutti i mezzi di contribuire a evitare di aggravare ulteriormente un bilancio già pesante per la collettività in termini di vite umane e risorse economiche”.

