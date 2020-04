Lutto nel mondo della cultura per la morte di Enzo Nocera. Gravina: in ogni casa un suo libro

Il cordoglio del Molise per la scomparsa dello storico editore

CAMPOBASSO. Lutto nel mondo della cultura per la morte di Enzo Nocera, storico editore molisano. Tanti i messaggi di cordoglio, a partire da quello della Fondazione Molise cultura: "Ci ha lasciato Enzo Nocera, memoria di questa Terra, che ha amato e conosciuto come pochi, coraggioso editore, rimasto a difendere i suoi lavori anche quando sembrava impossibile farlo, animato da passione e spirito civile come pochi. Il Molise perde una delle sue voci più limpide e piange nel suo ricordo".

Il sindaco di Campobasso, Roberto Gravina, ha voluto tracciare un ricordo di Enzo Nocera, storico editore scomparso la notte scorsa, e porgere le più sentite condoglianze alla sua famiglia da parte dell’intera Amministrazione comunale.

“Di Enzo Nocera e della sua lunga vita da editore, in ogni casa qui a Campobasso ma credo nell’intero Molise, sono convinto che esista almeno un libro o una pubblicazione da lui curata – ha scritto il sindaco Roberto Gravina, facendo le condoglianze alla famiglia a nome di tutta l’Amministrazione comunale - Le sue intuizioni editoriali hanno portato allo sviluppo di una rete culturale vera e propria che per decenni ha tenuto insieme, virtuosamente, autori locali provenienti da esperienze e studi diversi, ma tra loro divenuti complementari al progetto di Nocera e alla sua idea di divulgazione del sapere consapevole e a tutto tondo, nella nostra terra e per la nostra terra".

“L’editoria fatta da Enzo Nocera – ha aggiunto - è stata capace di diventare un’imprescindibile fondo di valori e ricerche, di storie e poesie, di pensieri, certezze e anche di umani e ragionevoli dubbi, quelli che però questo editore ha reso materiale utile all’elaborazione di una nostra identità culturale personale e collettiva, attraverso le sue scelte di pubblicazione prive di preconcetti e sempre cariche di un amore che chiunque non potrà non riconoscergli”.

“Probabilmente è anche per questo – ha concluso Gravina - che i tanti suoi autori, così come le persone che hanno avuto modo di conoscerlo professionalmente oltre che umanamente, alla notizia della sua morte si sono sentiti un po’ più soli, privati all’improvviso del loro editore e del loro amico”.

