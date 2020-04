Coronavirus: giornata drammatica in Molise, muore paziente di Campomarino

Alla fine non ce l'ha fatta il paziente che ha lottato per settimane tra la vita e la morte sul letto della terapia intensiva dell'ospedale Cardarelli. E' la 18esima vittima in Molise per il Covid-19, la seconda nella sola giornata di oggi

CAMPOBASSO. Il direttore generale dell'Asrem Florenzano aveva dichiarato che l'uomo era in condizioni disperate.

Poco fa si è appresa la notizia della morte del 60enne di Campomarino, stroncato dal coronavirus. Dipendente dell'azienda speciale Molise Acque, volontario di una associazione di protezione civile, l'uomo si era ammalato lo scorso mese di marzo e le sue condizioni si sono aggravate nel giro di poco tempo fino al ricovero dapprima al reparto di malattie infettive e successivamente nella terapia intensiva del Cardarelli dove ha lottato fino ad oggi.

Una domenica nera per il Molise che piange la sua 18esima vittima, la seconda della giornata odierna, e soprattutto la più giovane vita spezzata dall'inizio della pandemia in regione. Sgomento e dolore a Campomarino dove la notizia del decesso dell'uomo, che era molto conosciuto, si è immediatamente diffusa.

