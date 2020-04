Petacciato, arrestato uno dei banditi che ripulì il bancomat

Il furto con scasso, compiuto assieme ad altri complici, è avvenuto il 4 luglio del 2018. Si tratta di un 54enne originario di Andria

PETACCIATO. Arrestato uno dei componenti della banda che il 4 luglio 2018 aveva compiuto un furto con scasso ai danni di uno sportello bancomat a Petacciato. L'uomo, un 54enne originario di Andria, era destinatario di una ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dalla Procura di Larino per il reato commesso. A carico dell’uomo la procura di Trani aveva emesso anche un fermo in relazione alla tentata rapina ai danni dell’Unicredit di Ruvo di Puglia, avvenuta il 6 ottobre 2018. In quella circostanza, il 54enne, insieme ad alcuni complici, aveva anche sparato contro una guardia giurata.

Iscriviti al nostro gruppo Facebook ufficiale

isNews è anche su Telegram: clicca qui per iscriverti

Per ricevere le nostre notizie su Whatsapp, invia ISCRIVIMI al numero 3288234063 e salvalo in rubrica!