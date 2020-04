Campobasso sotto shock: è morto Tonino Bussone

Era stato dimesso lo scorso 2 aprile dal reparto di Malattie infettive del Cardarelli dove era stato ricoverato in seguito alla positività al Covid-19

CAMPOBASSO. Tonino Bussone, 80 anni, fondatore della Polisportiva Molise, volto molto conosciuto nella città di Campobasso, è morto. La notizia si sta diffondendo in questi minuti, anche sui social. Sono ancora da comprendere le cause del decesso dell'uomo che lo scorso mese di marzo era stato ricoverato nel reparto di Malattie infettive dopo essere stato colpito dal coronavirus. Il 2 aprile era stato dimesso dall'ospedale per via del miglioramento delle sue condizioni di salute. Ora la notizia terribile che nessuno si aspettava.

Seguono aggiornamenti

