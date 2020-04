Campobasso sotto shock: è morto Tonino Bussone

Dimesso lo scorso 2 aprile dal reparto di Malattie infettive del Cardarelli dove era stato ricoverato per la positività al Covid-19. In seguito il doppio tampone negativo, la guarigione confermata dal virus e ora il fulmine al ciel sereno con il decesso avvenuto questa notte nel nosocomio del capoluogo

CAMPOBASSO. Tonino Bussone, 80 anni, fondatore della Polisportiva Molise, volto molto conosciuto nella città di Campobasso, è morto questa notte all'ospedale Cardarelli. La notizia si è subito diffusa in città e sui social, invasi da messaggi di dolore e commozione di tanti suoi concittadini che lo amavano per la sua gentilezza e per la sua ironia.

Bussone lo scorso mese di Marzo era stato ricoverato nel reparto di Malattie infettive del Cardarelli dopo essere stato colpito dal coronavirus e il successivo aggravamento delle sue condizioni di salute. Il 2 aprile le dimissioni dall'ospedale in seguito al doppio tampone negativo e alla guarigione dal virus, così come ha dichiarato questa mattina alla nostra testata il direttore generale dell'Asrem Florenzano. E' probabile, sempre stando a quanto riferito dal vertice dell'azienda sanitaria, che Bussone sia morto per altre patologie pregresse.

Davide Vitiello

