Coronavirus, tutti negativi i tamponi eseguiti nella Casa di riposo di Capracotta

L’annuncio sollevato del sindaco Candido Paglione: “Una bella notizia che certifica il lavoro fatto dall’inizio dell’emergenza. Ora non abbassare la guardia”

CAPRACOTTA. Proseguono i controlli anti-Covid da parte dell’Asrem nelle Case di riposo del Molise, specie alla luce di quanto accaduto nelle Rsa di Cercemaggiore e di Agnone, dove si è diffuso il contagio da coronavirus, ma anche nel resto di Italia.

E da Capracotta giunge una lieta notizia. Ad annunciarla il sindaco Candido Paglione: tutti i 71 tamponi effettuati nei giorni scorsi sugli ospiti e sul personale della locale residenza per anziani hanno dato esito negativo.

“Questa è davvero una bella notizia – commenta il primo cittadino - che certifica il buon lavoro che tutti insieme abbiamo fatto dall’inizio dell’emergenza. Abbiamo fatto bene ad essere estremamente rigorosi nelle misure di prevenzione adottate. Consentitemi di ringraziare pubblicamente la direzione, i medici e tutto il personale della casa di riposo – prosegue Paglione - per l’ottimo lavoro svolto per difendere la salute dei nostri anziani in questo difficile momento. Ringrazio anche i familiari degli anziani ospitati perché hanno compreso l'importanza delle misure di protezione che abbiamo messo in atto da due mesi. Adesso – conclude - non dobbiamo abbassare la guardia e proseguire così fino a quando non ci saranno chiari segnali di un deciso miglioramento della situazione epidemiologica”.

