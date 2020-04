Coronavirus, tutti i negativi i tamponi su personale e ospiti della Casa di riposo Villa Vittoria

Castelpetroso/ L’annuncio dalla direzione della Rsa che ringrazia i propri operatori per l’impegno profuso ma anche i familiari degli anziani per la collaborazione nel momento di difficoltà

CASTELPETROSO. Dopo i fatti di Cercemaggiore e Agnone, procedono i tamponi nelle Rsa del Molise. E con essi anche le buone notizie.

Dopo Capracotta, che ha reso noti gli esiti degli esami effettuati su ospiti e personale della locale Casa di riposo, anche da Castelpetroso giungono novità confortanti: i test eseguiti su operatori e anziani della Residenza Villa Vittoria sono tutti negativi al coronavirus.

È la stessa direzione della Rsa, attraverso i propri canali social, a dare l’annuncio: “Con immenso piacere – si legge - vi comunichiamo che l'esito di tutti i tamponi eseguiti agli ospiti e agli operatori della struttura hanno dato esito negativo. Sin dai primi giorni dell'emergenza abbiamo adottato tutti i dovuti accorgimenti emanati dal Governo al fine di prevenire la diffusione del virus Covid-19.

Al fine di garantire il contatto continuo ospite-parente, necessario ed indispensabile per il benessere dell'ospite stesso, sono state effettuate dal personale della struttura videochiamate quotidiane. Un enorme ringraziamento va a tutto il personale operante nella struttura per la grandissima tenacia e professionalità mostrata. Un ringraziamento altrettanto grande – conclude la nota - va a tutti i familiari degli ospiti per la collaborazione, la vicinanza e la fiducia che ci hanno e che ci continuano a mostrare quotidianamente”.

