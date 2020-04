Festa di Liberazione ma col pensiero rivolto alle vittime del virus, Ancr Larino: "Non dimentichiamoci di loro"

In occasione del 75esimo anniversario della Festa di Liberazione, la sezione di Larino dell’Associazione Combattenti e Reduci, in ricordo di Gennaro Silvano, medaglia d’onore ai deportati nel lager nazisti e fondatore della sezione, rivolge il suo pensiero al momento storico drammatico che l'Italia sta attraversando e alle 26 mila vittime del virus. "Come è accaduto per la lotta di liberazione, anche oggi è il momento dell'unità e della solidarietà" - ha dichiarato Giuseppe Silvano, presidente dell'Ancr

LARINO. Un anniversario che quest’anno si celebra in un momento storico molto difficile, a causa dell’emergenza sanitaria legata al Covid-19 che da due mesi sta sconvolgendo il mondo intero e che in Italia ha causato finora la morte di 26 mila persone, anziani in modo particolare, coloro che rappresentano la memoria storica del Paese, donne e uomini che hanno contribuito con enormi sacrifici a riscattare l'italia dalle macerie della seconda guerra mondiale ed a proiettarla in uno scenario di pace e benessere.

“Il nostro pensiero – dichiara Giuseppe Silvano, presidente dell’Associazione combattentistica di Larino – va soprattutto a loro: ai morti a causa del virus e alle loro famiglie, a quanti ancora oggi stanno lottando per sopravvivere negli ospedali di tutta Italia e a coloro che si trovano isolati nelle strutture di cura e nelle abitazioni, lontano dagli affetti più cari. Un plauso è rivolto agli eroi di questa guerra silenziosa, al personale medico e infermieristico che sta assistendo i malati, mettendo a rischio la sua stessa vita e agli operatori che purtroppo non ce l’hanno fatta. Sono circa 150 i medici morti e 40 gli infermieri decimati in questa guerra che il sistema sanitario sta conducendo contro il mostro silenzioso. Sono loro, al pari di quanti 75 anni fa contribuirono a restituire all’Italia la libertà dopo anni di dittatura e tirannia, gli eroi a cui oggi dobbiamo dire grazie.



Siamo altrettanto consapevoli - ha aggiunto Silvano - che una volta passata l’emergenza sanitaria ci sarà un’altra emergenza: quella economica e sociale, altrettanto dura perché bisognerà dare risposte a coloro che hanno perso un lavoro o sono stati costretti da un giorno all’altro a chiudere le loro attività e oggi rischiano di non riaprire; al dolore psicologico inferto dalla solitudine e dal lungo regime di isolamento. Una battaglia difficile dalla quale se ne uscirà solo mettendo in atto un grande piano di ricostruzione economica e attraverso la solidarietà, quel valore fondamentale che ha sempre animato il popolo italiano e che ha nel Terzo Settore e nella rete del volontariato un elemento prezioso. Siamo certi - ha concluso - che quanti hanno combattuto in prima linea contro i nazi-fascisti, hanno perso la vita o hanno patito enormi sofferenze nei campi di concentramento e nel lager tedeschi, oggi sarebbero qui insieme a noi dire grazie al popolo italiano per il coraggio e la determinazione che con cui sta conducendo questa prova difficile”.

