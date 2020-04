Coronavirus: a Isernia 2 contagiati in un centro d'accoglienza, 4 i nuovi casi in Molise

Al'interno della struttura 'Il Geco' di viale del Pentri. Avviate le procedure per il loro isolamento



CAMPOBASSO/ISERNIA. Ci sono anche due migranti, ospiti di un centro di accoglienza di Isernia, tra i nuovi casi di coronavirus in Molise. Questo quanto emerge dal primo bollettino della giornata diffuso dall’Asrem. E’ stato effettuato, nelle ultime ore, il monitoraggio della struttura e sono stati sottoposti al test anche tutti gli altri ospiti, che sono risultati negativi. Lo ha confermato il direttore generale dell'azienda sanitaria molisana Oreste Florenzano. In questi giorni i controlli si stanno effettuando non solo nelle case di riposo, ma anche nelle altre comunità presenti sul territorio.

I due migranti sono asintomatici. L’azienda sanitaria ha provveduto ad informare i responsabili del centro di accoglienza e la Prefettura, in modo da avviare le procedure necessarie per il loro isolamento.

In Molise da ieri sera sono stati processati altri 164 tamponi, che portano a un totale di 5.334 test effettuati dall’inizio dell’emergenza sanitaria. Quattro in totale i nuovi positivi, gli altri due casi sono stati accertati a Campobasso e Campochiaro. Il paziente residente nel capoluogo di regione è stato ricoverato nel reparto di Malattie Infettive del ‘Cardarelli’.

Nelle ultime ore sono stati dichiarati guariti altri tre pazienti: 1 di Campobasso, 1 di Montenero di Bisaccia e 1 di Campochiaro.

Al momento, nella regione sono 200 i positivi (su 296 casi totali). I pazienti ricoverati in ospedale sono 14 e 1 è in terapia intensiva. Cinquanta i pazienti guariti e 21, invece, le persone purtroppo decedute.

