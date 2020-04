Covid-19, la denuncia pubblica: “Ritardi inaccettabili sui tamponi, famiglie abbandonate a se stesse”

Parla un congiunto di un uomo di Campobasso deceduto per il coronavirus: “Risultati sui test dopo tre settimane. Intanto la mia famiglia è disgregata e non sappiamo con chi parlare e come comportaci”

di Pasquale Bartolomeo

CAMPOBASSO. Oltre al danno, la beffa. Il virus non ha risparmiato la sua famiglia, ma il calvario non è finito lì. Perché la gestione dei tamponi, cui si è dovuto sottoporre insieme ai suoi cari per ben tre volte, lo ha gettato nello sconforto più assoluto, tra ritardi abissali nell’avere le risposte dovute e un senso di abbandono, da parte degli uffici preposti, che finisce per farti sentire sempre più solo e impotente.

A contattare la nostra redazione è un uomo di Campobasso, familiare di una delle 21 persone stroncate dal coronavirus in Molise. La sua è una denuncia pubblica che mira a smuovere le acque, a ottenere chiarezza, a far funzionare meglio un sistema di gestione dell’emergenza “che ha mostrato in tutta la sua evidenza le sue falle, vissute sulla nostra pelle”, dichiara.

Prima la sofferenza, poi la rabbia: perché la domanda che si è posto è come sia possibile, ogni giorno, sentir parlare in tv di tamponi con risultati entro 24 ore quando lui ne fatto un primo l’8 aprile per ottenere l’esito soltanto il 25 aprile. Diciotto giorni per avere una risposta ufficiale, anticipata dapprima da una telefonata da parte del numero verde Asrem, poi seguita – ieri, 25 aprile - dalla lettera dell’Azienda sanitaria regionale contenente il risultato del primo test, peraltro inconclusivo.

Dall’8 aprile, per lui e altri tre familiari che vivono sotto lo stesso tetto, sono seguiti altri due screening naso-faringei: di ufficiale, l’uomo non sa nulla, ma per vie ufficiose è riuscito a sapere di avere un doppio tampone negativo. Non così, invece, per la sua compagna, inconclusiva la prima volta, negativa la seconda ma positiva alla terza. Anche qui, naturalmente, si è fatto ricorso a strade ufficiose per sapere quali fossero i risultati del tampone. Perché da allora, racconta l’uomo, “nessuno risponde: dal numero verde Asrem non sanno fornire risposte precise e si viene rimpallati ad altri numeri, anche dell’Ufficio Igiene pubblica, dove non ci hanno mai risposto,fino ad ora”.

Nel frattempo, passate tre settimane, c’è stato il decesso del congiunto dell’uomo. Famiglie separate senza potersi vedere o abbracciare, anche solo per un attimo, a causa delle regole anti contagio che impongono il distanziamento sociale. “Ma io sono un doppio negativo che vive con un positivo – spiega - e sono ‘prigioniero’ in casa senza sapere come comportarmi nella quotidianità. Vorrei solo capire, per esempio, se posso toccare una busta della spesa che mi portano da fuori. Certe cose sui protocolli e su internet non sono scritte”.

Eppure, in Molise si contano fortunatamente solo 21 famiglie che hanno avuto un lutto causato dal Covid-19. Numericamente, “non dovrebbe essere difficile dedicare un’assistenza adeguata ad ognuna di esse”, visto ciò che stanno vivendo, tra dolorose separazioni forzate, ritardi e incertezze.

“Ci sentiamo abbandonati a noi stessi – il grido di dolore dell’uomo – senza riuscire ad avere un confronto con chi dovrebbe spiegarci cosa fare. Immagino di doppi negativi, come me, ce ne siano tanti. Ma io sono tale, ripeto, solo in via ufficiosa. Se si parla di risultati a 24 ore dal tampone non può accadere quello che è successo a noi”. Ventiquattro ore feriali, tra l’altro: come se il virus conoscesse distinzioni e potesse ‘riposare’ nei festivi, magari per San Giorgio o per la Festa della Liberazione.

