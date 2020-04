Coronavirus, medici dell’Usca in azione per la cura dei pazienti a domicilio

Operativa a Bojano, per la provincia di Campobasso, l’unità speciale di continuità assistenziale



BOJANO. Come annunciato nelle scorse settimana, in Molise – per combattere il Covid-19 – entrano in azione anche le Usca. Come confermato dall’Asrem è operativa l’unità speciale di continuità assistenziale, sede di Bojano, per la provincia di Campobasso con il compito di effettuare l’assistenza per la gestione domiciliare a sostegno di pazienti affetti dal coronavirus, che non necessitano di ricovero ospedaliero.

“Un importante passo – evidenzia l’azienda sanitaria - che sposta l'attenzione dall'ospedale al territorio ai fini della cura e della prevenzione del contagio Covid-19.

Un grande in bocca al lupo a questi professionisti sanitari in prima linea insieme agli altri importanti attori del sistema sanitario territoriale”.

In Molise sono tre le e squadre speciali che saranno operative nei distretti sanitari di Campobasso, Termoli e Isernia. Sono composte da giovani medici che hanno risposto al bando pubblicato dall’Asrem. Sono stati dotati di idonei dispositivi di sicurezza, strumentazioni, macchina con autista e faranno capo a sedi di appartenenza distinte dalla Guardia medica e saranno periodicamente sottoposti ai test per Covid-19.

“Le Usca - ha spiegato nei giorni scorsi Carolina De Vincenzo, presidente dell'Ordine dei medici di Campobasso - lavoreranno per la comunità e per conto dei loro stessi colleghi, rischiando in prima persona. Dopo la fase di addestramento, andranno direttamente a domicilio dei pazienti Covid, divenendo di fatto 'il braccio armato' sul territorio di tutti gli operatori sanitari. Ben oltre la fase dei tamponi - osserva De Vincenzo - adesso è necessario individuare precocemente e trattare il maggior numero possibile di pazienti per contenere il futuro contagio, evitare le complicanze, limitare i ricoveri e salvare vite umane".

Iscriviti al nostro gruppo Facebook ufficiale

isNews è anche su Telegram: clicca qui per iscriverti

Per ricevere le nostre notizie su Whatsapp, invia ISCRIVIMI al numero 3288234063 e salvalo in rubrica!