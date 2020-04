Coronavirus, negativi altri 40 tamponi: contagi fermi a 296

I dati del bollettino Asrem delle ore 18

CAMPOBASSO. Quaranta nuovi tamponi processati, nelle ultime ore, tutti negativi. Questo il dato saliente dell'aggiornamento Asrem delle ore 18 sull'emergenza coronavirus, che porta i numeri complessivi dei tamponi effettuati, in Molise, a 5.374, di cui 5078 negativi.

Come spiegato dal direttore generale Asrem Oreste Florenzano, restano stabili invece gli altri numeri: 296 in tutto i casi accertati, di cui 200 attualmente positivi (170 in provincia di Campobasso, 47 in quella di Isernia, 8 residenti in altre regioni). Tredici le persone ricoverate nel reparto di Malattie Infettive del Cardarelli di Campobasso, di cui 8 residenti nella provincia di Campobasso e 4 in quella di Isernia; 1 sola persona rimasta in Terapia intensiva, della provincia pentra, per un totale di 14 persone ricoverate all'ospedale di Campobasso.

Sono invece 179 gli asintomatici a domicilio, di cui 135 residenti in provincia di Campobasso, 38 in quella di Isernia, 5 in altre regioni; 25 gli asintomatici dimessi dall'ospedale, 23 dei quali della provincia di Campobasso, per un totale di 204 pazienti positivi isolati. Cinquanta in tutto i pazienti guariti: 37 della provincia di Campobasso, 5 di quella di Isernia, 8 di altre regioni. Ammontano poi a 379 i soggetti in isolamento (5 in più rispetto al bollettino delle ore 12 di stamani), 12 quelli in sorveglianza; 7 i pazienti ricoverati in strutture private accreditate, di cui 2 della provincia di Isernia, 2 di quella di Campobasso e 3 di fuori regione; fermi a 21, infine, i deceduti.

