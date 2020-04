Coronavirus, frena l’epidemia in Molise: positivi fermi a 296. In azione l’Usca di Bojano

Mentre ci si avvicina alla ‘fase 2’ si registra una tregua nei contagi e parte l’assistenza territoriale con le prime 14 visite effettuate. Il bollettino aggiornato dell’Asrem

CAMPOBASSO. Ancora 49 tamponi processati e ancora contagi complessivi fermi a quota 296. In vista della fine del lockdown sembra frenare il contagio in Molise. Da ieri, quando in mattinata il bilancio è aumentato di 4 unità, con due casi all’interno di un centro Cat di Isernia, il numero dei positivi al Covid-19 è stabile.

Ad annunciarlo l’Asrem con la diffusione del bollettino con i dati aggiornati sull’epidemia. I test effettuati dall’inizio dell’emergenza sanitaria sono in totale 5.423 e le persone attualmente positive sono 200. Ancora, 14 i soggetti ricoverati al Cardarelli, di cui solo uno in terapia Intensiva, e 7 quelli ricoverati al Neuromed.

I pazienti positivi asintomatici isolati a domicilio ovvero dimessi dall’ospedale sono in tutto 204. Per loro è scattata l’assistenza mediante Usca, unità operativa speciale di continuità assistenziale. Da ieri è operativa quella di Bojano (nei prossimi giorni saranno attivate Larino e Venafro) che ha effettuato 14 visite nelle ultime ore. Le unità sono composte da giovani medici che hanno risposto al bando pubblicato dall’Asrem. Sono stati dotati di idonei dispositivi di sicurezza, strumentazioni, macchina con autista e faranno capo a sedi di appartenenza distinte dalla Guardia medica e saranno periodicamente sottoposti ai test per Covid-19.

I guariti restano 50, mentre i deceduti 21. I soggetti in isolamento, infine, sono 379; quelli in sorveglianza 12.

