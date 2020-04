Giornata mondiale per la sicurezza sul lavoro da dedicare a chi ha operato in fase di emergenza

La proposta di Cgil, Cisl e Uil, per riconoscere l’opera di chi non si è fermato durante la fase di lotta al Coronavirus

CAMPOBASSO. Domani la giornata mondiale per la salute e la sicurezza del lavoro, Cgil, Cisl e Uil hanno deciso di dedicare la ricorrenza a tutti quei lavoratori - medici in prima linea negli ospedali, infermieri, medici di base, carabinieri, giornalisti, farmacisti, personale delle forze dell’ordine, vigili del fuoco, operai, impiegati, cassieri, addetti alle pulizie, badanti, autotrasportatori e anche parroci - che pur essendo tra i più esposti e colpiti da questa pandemia hanno continuato a lavorare. Pur mettendo a rischio la propria salute, come hanno precisato i segretari di Cgil, Cisl e Uil, Paolo De Socio, Giovanni Notaro e Tecla Boccardo.

L’infezione da Covid-19, hanno puntualizzato, registra oltre 3 milioni di casi e oltre duecentomila decessi nel mondo (dati European Centre for Desease Prevention and Control al 21/4/2020 da aggiornare al 27/4).

“Sono dati che devono farci riflettere – hanno evidenziato i leader sindacali - a livello globale non è stato messo a punto e condiviso un sistema di prevenzione e protezione dei cittadini e dei lavoratori. Se da una parte, il periodo di emergenza sanitaria ha richiesto il ricorso ad azioni fortemente contenitive, tra cui la sospensione temporanea di numerose attività produttive, dall’altra le ‘attività essenziali’ per la nostra quotidianità e per la nostra salvaguardia sono rimaste aperte, esponendo in tantissime circostanze i lavoratori interessati”.

“Anche nel tempo dell’emergenza – hanno precisato ancora - il primo dei valori del lavoro unito alla condizione imprescindibile per cui esso possa dispiegare a pieno le sue potenzialità è la salute e la sicurezza - e quindi la prevenzione- come diritto di tutte e tutti. Ricordiamo che in Molise, dai primi giorni dell’emergenza, Cgil, Cisl e Uil avevano chiesto la condivisione di percorsi di responsabilità per affrontare anche i problemi sopra esposti. Ad oggi rileviamo che abbiamo avuto risposte parziali solo dalle Prefetture che ci hanno invitato a segnalare eventuali disagi e inadempienze provenienti dai posti di lavoro”.

“Nessuna cabina di Regia locale che coinvolga i sindacati e l’interlocuzione con quel che resta di chi sta governando la Regione Molise, è in questa fase prossima allo zero. Durante il periodo di transitoria convivenza con il rischio di contagio che ci porterà ad una diversa ordinarietà è importante che il protocollo chiaro e dettagliato, siglato d’intesa con le imprese e assunto dal Governo il 24 aprile 2020, venga declinato e soprattutto monitorato in ogni territorio e in ogni singola realtà produttiva. La salute dei lavoratori e delle lavoratrici rimane – hanno concluso De Socio, Notaro e Boccardo - per Cgil, Cisl e Uil un’assoluta priorità. Tutelare la salute dei lavoratori, oggi più che mai, vuol dire tutelare il lavoro”.

