Lupo avvistato a pochi passi dall’Università

Pesche/ L’animale, forse un ibrido, farebbe parte di un branco monitorato dall’Asrem che si aggira in zona

PESCHE. Un bell’esemplare di lupo è stato avvistato ieri sera, dopo le 22, all’incrocio tra la strada provinciale di Pesche e il viale dell’Università. L’animale, secondo quanto riferito dal Servizio veterinario Asrem all’amministrazione comunale, farebbe parte di un branco di lupi – alcuni dei quali ibridi, come sembrerebbe essere anche quello nella foto, inviataci da un nostro lettore – che si aggira nella zona tra Pesche, Miranda, Sessano e Pescolanciano. Animali che potrebbero essersi avvicinati alla zona dell’Unimol in cerca di cibo e che, di solito, non sarebbero pericolosi per l’uomo. Del resto, l’attuale emergenza da coronavirus costringe in casa quante più persone possibile, riducendo fortemente incontri ravvicinati non adatti ai meno ardimentosi.

