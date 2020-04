Il Coronavirus sconfigge anche la Transumanza 2020: scelta dolorosa, ma necessaria

La secolare attività agropastorale, patrimonio dell’Unesco, subisce un indesiderato ma responsabile stop. Non è la prima volta che accade nella sua storia moderna: lo spiega Carmelina Colantuono

FROSOLONE. Niente Transumanza per il 2020. Lo storico, antichissimo viaggio di cinque giorni attraverso due regioni e le tre province di Foggia, Campobasso e Isernia, senza contare i diversi comuni, patrimonio culturale dell’Unesco, quest’anno viene ‘sconfitto’ dal Coronavirus. Una scelta dolorosa, ma necessaria: lo riferisce all'Ansa Carmelina Colantuono che, insieme alla sua famiglia, originaria di Frosolone, rappresenta la testimone e custode di questa secolare attività agropastorale.

"Dobbiamo rimandare - spiega - siamo in un momento difficile e per questo non abbiamo inoltrato le richieste in quanto coscienti del fatto che le avrebbero respinte. La stessa cosa vale per il consueto avvio di scambi e collegamenti con gli enti organizzatori. L'emergenza Coronavirus rappresenta un grave problema, bisogna prima pensare alla salute delle persone".

Non è la prima volta che la Transumanza moderna si ferma: accadde anche dal 2002 al 2006 a seguito dell'emergenza 'Blue Tongue', che di fatto determinò il fermo della movimentazione su strada degli animali e in altre circostanze legate all'emergenza sanitaria. Ma in tempi di Fase 2, è ancora possibile spostare i capi di bestiame con l'utilizzo di camion? "È tutto incerto - spiega sempre la Colantuono - non sappiamo cosa avverrà nel prossimo futuro soprattutto per quanto riguarda gli allevamenti allo stato brado che comunque prevedono la presenza di alcune persone".

"Anche noi abbiamo paura - sottolinea - ma per ora la priorità è contenere la diffusione dei contagi. Confido nel rispetto del distanziamento sociale che per noi molisani può essere considerato 'naturale' grazie soprattutto alla presenza di piccoli comuni e borghi. Su questo aspetto siamo un po' più fortunati. Adesso bisogna prestare massima attenzione alla fase successiva dell'emergenza", conclude la Colantuono.

