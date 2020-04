Coronavirus: contagi fermi in Molise e aumentano i pazienti guariti

Nelle ultime ore sono stati processati altri 244 tamponi e tutti hanno dato esito negativo. Bonus da 100 euro per i lavoratori dell'Asrem



CAMPOBASSO. Hanno dato esito negativo i 244 tamponi processati nelle ultime ore in Molise. Questo quanto emerge dal primo bollettino della giornata diffuso dall’Asrem dal quale si apprende anche un’altra buona notizia: aumenta ancora il numero dei guariti.

Doppio tampone negativo per un paziente di Filignano, che porta complessivamente a 56 il numero totale delle persone che hanno vinto la loro battaglia contro il virus: 41 sono residenti in provincia di Campobasso, 7 in quella di Isernia e 8 in altre regioni.

Dall’inizio dell’epidemia in Molise sono stati effettuati 5857 tamponi e i casi attualmente positivi scendono a 193 (su 297 totali). Resta fermo a undici il numero delle persone ricoverate al Cardarelli di Campobasso, di cui una in terapia intensiva.

Intanto l’Asrem ha riconosciuto un bonus da 100 euro per i lavoratori che nell’anno precedente avevano un reddito inferiore a 40 mila euro annui. Il bonus è un piccolo contributo aggiuntivo per quei dipendenti che hanno continuato a lavorare nel mese di marzo e che non hanno usufruito del lavoro agile o da remoto o degli altri istituti previsti (congedo parentale, ferie, permessi per la legge 104). I 100 euro saranno da rapportare al numero di giorni di lavoro effettivamente svolti nella propria sede di lavoro nel mese di marzo.

