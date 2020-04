Coronavirus e lavoro, chiusi fino al’8 maggio i Centri per l’impiego

A Campobasso, Isernia e Termoli. Gli operatori saranno comunque disponibili in modalità smart working

CAMPOBASSO. Coronavirus, per consentire la corretta predisposizione degli strumenti più adeguati per il contrasto ed il contenimento della diffusione dell’epidemia negli ambienti di lavoro, resteranno chiusi fino all’8 maggio i Centri per l'impiego di Termoli, Isernia e Campobasso e dell'Agenzia regionale Molise Lavoro.

Gli operatori saranno disponibili in modalità Smart working e pertanto potranno rispondere alle richieste di informazione, con le stesse modalità precedentemente utilizzate.

Iscriviti al nostro gruppo Facebook ufficiale



isNews è anche su Telegram: clicca qui per iscriverti

Per ricevere le nostre notizie su Whatsapp, invia ISCRIVIMI al numero 3288234063 e salvalo in rubrica!