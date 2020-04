Coronavirus, tutti negativi i tamponi sugli ospiti e gli operatori della Rsa di San Pietro Avellana

“Un risultato che porta speranza – commenta il sindaco di San Pietro Avellana Francesco Lombardi - Ma non abbassiamo la guardia né oggi, né i prossimi mesi, perché purtroppo la pandemia è ancora in corso”



SAN PIETRO AVELLANA. Proseguono i controlli dell’Asrem all’interno delle Case di riposo del Molise, dopo i tristemente noti fatti di Agnone e Carcemaggiore.

Ed ecco che dalla Rsa Sant’Amico di San Pietro Avellana giungono buone notizie. Processati i 20 tamponi effettuati su operatori e ospiti della struttura e tutti sono risultati negativi al Covid. Le misure di prevenzione messe in atto dalla Cooperativa sociale Nuovi Orizzonti, che gestisce la residenza, sono state evidentemente utili a tutelare gli anziani. In totale sono 20 le persone che vivono e lavorano nella Comunità Alloggio.

“Un risultato che porta speranza – commenta il sindaco di San Pietro Avellana Francesco Lombardi -. Ma non abbassiamo la guardia né oggi, né i prossimi mesi, perché purtroppo la pandemia è ancora in corso”.

Iscriviti al nostro gruppo Facebook ufficiale

isNews è anche su Telegram: clicca qui per iscriverti



Per ricevere le nostre notizie su Whatsapp, invia ISCRIVIMI al numero 3288234063 e salvalo in rubrica!