Colacem, l’ultimo saluto al ‘presidente gentile’ Giovanni Colaiacovo: funerali in diretta

Le esequie verranno trasmesse, a partire dalle 14:45 di domani, sul TRG Umbria e in streaming sul sito www.trgmedia.it

GUBBIO. Verranno celebrate domani 4 maggio, alle 15, presso la chiesa di San Pietro a Gubbio, le esequie di Giovanni Colaiacovo, presidente della Colacem S.p.A.

La cerimonia – annunciano dall’azienda - sarà trasmessa a partire dalle ore 14.45 in diretta televisiva su TRG (canale 11 della numerazione Umbria) e in streaming sul sito http://www.trgmedia.it/. Ciò consentirà una forma di partecipazione anche ai numerosissimi che in questi giorni ne hanno fatto richiesta, mantenendo il rispetto delle disposizioni governative in materia di Covid-19.

Lunedì stesso alle ore 15.00, in segno di lutto, gli stabilimenti del Gruppo suoneranno la sirena e i dipendenti osserveranno un minuto di silenzio.

