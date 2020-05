Coronavirus, 140 test sierologici alla Cifolelli Edilizia: tutti negativi

Non sono obbligatori, ma i titolari dell’azienda li hanno fatti eseguire a proprie spese nell’ottica di una maggiore sicurezza per i propri dipendenti



MIRANDA. Garantire maggiore sicurezza ai propri dipendenti in vista della riapertura dell’azienda. Per questo nel corso della giornata di ieri, sono stati effettuati 140 test sierologici da coronavirus sul personale dipendente del Gruppo Cifolelli di Isernia.

Lo screening, effettuato dai medici dell'azienda Claudio e Costantino Kniahynicki, ha dato esito negativo per tutti, con grande soddisfazione degli imprenditori. I test non erano obbligatori, ma la Cifolelli ha preferito fare il massimo in un'ottica si sicurezza del lavoro del proprio personale quanto più auspicabile nell'attuale fase di emergenza.

Non solo. Nei giorni scorsi si è proceduto anche a una sanificazione dei locali e a fornire mascherine e gel igienizzante per ogni operatore e dipendente in servizio. Le attività della Cifolelli riprenderanno regolarmente da domani, 4 maggio. Il messaggio che l'azienda vuole rivolgere è chiaro: "Uniti ce la faremo".

