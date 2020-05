Carne avariata diretta in Molise: merce in macchina al caldo e tacchini nel cruscotto

Il carico destinato a un discount. Il conducente, un uomo del Barese, ha sostenuto di avere il camion in avaria: viaggiava su un'utilitaria con targa bulgara, priva dei requisiti per il trasporto alimenti

SAN SEVERO. Era diretto in Molise, con 240 chili di carne bianca a bordo (pollame, conigli, confezioni di ali di pollo, cotolette, tacchini). Peccato la merce viaggiasse in una normalissima automobile, priva delle condizioni standard per il trasporto degli alimenti, a cominciare dalla necessità di conservare i cibi a certe temperature. E, quel che è peggio, addirittura con due tacchini in pessimo stato di conservazione, infilati alla meno peggio nel cruscotto del lato passeggero.

Fermato durante un controllo della polizia Stradale nei pressi del distaccamento di San Severo, l'uomo - di origini baresi - ha dichiarato di dover portare la carne fresca in un discount del Molise, e di essersi messo in viaggio su una semplice autovettura - una Hyundai con targa bulgara - perché il camion adibito al trasporto era in avaria. Come riferito da Foggia Todat, è stato necessario l'intervento del medico dell'Ufficio prevenzione Asl, che ha subito ordinato la distruzione del carico per le pessime condizioni igieniche e di conservazione. Per il conducente della vettura, sequestrata, una serie di contestazioni che vanno dalle violazioni del Codice della Strada a quelle sanitarie per il trasporto di alimenti.

