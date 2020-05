Coronavirus, positivo test sierologico su operaio Fiat: la denuncia dei sindacati che chiedono più controlli

Intanto, in attesa degli esiti del tampone, l’azienda ha bloccato i turni della squadra d’appartenenza del dipendente

TERMOLI. I sindacati Soa e FImuniti Cub scendono in campo per chiedere più sicurezza per i lavoratori della Fiat di Termoli. “Non bastano termoscanner e mascherine il rientro al lavoro”: affermano. Servono test sierologici liberi e tamponi per tutti i dipendenti, dato che “i rischi di contagio da Covid-19 sono nella gran parte dei casi legati a soggetti asintomatici”. Questo l’appello lanciato a Regione Molise e Asrem, alla luce di un caso sospetto di Coronavirus verificatosi proprio nella giornata di ieri. Nello stabilimento molisano – riferiscono i sindacati - un lavoratore sarebbe risultato positivo al test sierologico per Covid 19. In attesa di un tampone per confermare o smentire la diagnosi, l'azienda avrebbe bloccato, in via precauzionale, le attività della squadra di appartenenza dell’operaio, a partire dal turno di notte.

Dunque, Soa e FImuniti Cub, rivolgendosi agli organi competenti, invocano maggiore attenzione per “tutti i lavoratori della più grande industria regionale”.

