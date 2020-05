Coronavirus e solidarietà: donati test sierologici al ‘Veneziale’ di Isernia

Saranno consegnati al personale dell’ospedale da una delegazione di Gioventù nazionale Molise. Il grazie ai cittadini per la generosità



ISERNIA. Continua la gara di solidarietà a sostegno delle strutture sanitarie molisane, impegnate quotidianamente nella lotta al coronavirus.

Mercoledì 13 maggio, una delegazione di Gioventù nazionale Molise, si recherà presso l'ospedale ‘Veneziale’ di Isernia, per la consegna di 25 test sierologici per Covid-19, dal valore di 600 euro circa. La cifra è stata raccolta dal movimento, nelle scorse settimane, tramite la piattaforma 'GoFoundMe'.

"Cogliamo l'occasione – ha affermato il presidente regionale del movimento Gianluca De Santis - per ringraziare tutti i cittadini molisani che con la loro generosità, attraverso le numerose donazioni, ci hanno consentito di raggiungere una cifra di tutto rispetto che ci permette di consegnare all'Azienda Sanitaria della Regione Molise, un numero importante di test sierologici per Covid-19, che in questo momento dell'epidemia, si stanno rilevando indispensabili per il contenimento della stessa".

