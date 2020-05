Isernia, auto a fuoco in via Campania

In azione vigili del fuoco e carabinieri. In fiamme una Ford Ka

ISERNIA. Automobile in fiamme, intorno alle 21, in via Campania, traversa di corso Risorgimento a pochi passi dall'ex scuola Ignazio Silone. Sul posto due mezzi dei vigili del fuoco, che hanno provveduto a domare l'incendio, e i carabinieri per deviare il traffico, essendo la strada stretta e di difficile accesso. Da chiarire le cause del rogo, forse dovuto a un corto circuito interno.

Iscriviti al nostro gruppo Facebook ufficiale

isNews è anche su Telegram: clicca qui per iscriverti

Per ricevere le nostre notizie su Whatsapp, invia ISCRIVIMI al numero 3288234063 e salvalo in rubrica!