A 101 anni guarisce dal Covid: è una nonnina di Cercemaggiore

La donna era ricoverata in malattie infettive al Cardarelli. E’ lei una delle 10 persone dichiarate guarite nella giornata odierna ed è la più anziana ad aver vinto la battaglia contro il virus

CERCEMAGGIORE. Non solo notizie negative dalla giornata odierna, nella quale si segnalano altri 7 nuovi contagi, tra cui 4 membri della comunità Rom di Campobasso, e un preoccupante aumento di ricoverati nel reparto di malattie infettive del Cardarelli (ad oggi 13 pazienti) mentre un altro lotta tra la vita e la morte in terapia intensiva.

La notizia positiva riguarda la guarigione di una donna di 101 anni di Cercemaggiore. E’ una delle nonnine che erano ospiti della casa di riposo del piccolo centro sannita e che ha vinto la battaglia contro il virus dopo diversi giorni di ricovero nel reparto di malattie infettive del Cardarelli. Di fatto la donna più anziana tra tutti i pazienti finora ricoverati al nosocomio di contrada Tappino e uno dei rari casi in Italia. Una bella notizia dopo giorni di preoccupazione per l’impennata di nuovi contagi che si è registrata in regione e che ha fatto ripiombare il Molise nella paura del Covid. Un messaggio di speranza che arriva proprio da Cercemaggiore, il comune che ha pagato finora il più alto tributo di vittime per Covid-19 in Molise.

Dav.Vit.

