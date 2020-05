Coronavirus, controlli a tappeto sulle strade e nei negozi: scattano 20 sanzioni

La Polizia di Campobasso sta presidiando in maniera capillare il territorio provinciale. In pochi giorni sono stati sottoposti a verifica circa mille cittadini



CAMPOBASSO. Garantire il rispetto delle regole a tutela dalla salute dei cittadini. Vanno avanti senza sosta i controlli della Polizia di Campobasso. Sono stati predisposti, infatti, servizi straordinari di controllo del territorio nel capoluogo, a Termoli e in altri centri del basso Molise, anche con l’ausilio di personale del Reparto Prevenzione Crimine di Pescara e del Reparto Prevenzione Crimine ‘Puglia- Settentrionale’.

Gli uomini della Questura e quelli del Commissariato di Termoli hanno svolto numerosi controlli anche finalizzati a garantire le opportune verifiche sul rispetto delle misure di contenimento della diffusione del Covid-19, soprattutto in questo delicato momento legato alla Fase 2 varata dal Governo.

In particolare, a partire dall’inizio della settimana, sono stati quasi mille i cittadini sottoposti a controllo nelle citate località oltre a varie attività commerciali. Diverse sono state anche le sanzioni inflitte, circa 20, nei confronti di altrettante persone per inosservanza dei provvedimenti in materia di Covid -19.

