Auto a metano prende fuoco: intervengono i pompieri. Il mezzo distrutto

E’ successo questa mattina a Sepino. Nessuno, fortunatamente, è rimasto ferito

CAMPOBASSO. Paura questa mattina a Sepino, a contrada Altilia, per l’incendio di una Fiat Uno alimentata a metano. Sul posto, per spegnere le fiamme e mettere in sicurezza la zona i Vigili del fuoco di Campobasso.

Il mezzo è andato completamente distrutto, ma nessuno fortunatamente è rimasto ferito.

Iscriviti al nostro gruppo Facebook ufficiale

isNews è anche su Telegram: clicca qui per iscriverti

Per ricevere le nostre notizie su Whatsapp, invia ISCRIVIMI al numero 3288234063 e salvalo in rubrica!