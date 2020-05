Rissa a San Lazzaro, ecco cosa è accaduto: rom schiaffeggia carabiniere

Due le persone fermate, mentre il militare è finito al pronto soccorso. Il caso ieri sera nel popoloso quartiere di Isernia

ISERNIA. Si è conclusa con due fermi e un carabiniere in ospedale la rissa scoppiata nella tarda serata di Isernia nel popoloso quartiere San Lazzaro di Isernia.

Secondo quanto è emerso sulla vicenda, gli uomini dell’Arma si trovavano in zona per notificare alcuni provvedimenti, quando hanno notato in strada alcune persone di etnia rom riunite in gruppo a chiacchierare, senza dispositivi di sicurezza.

Un militare sarebbe così sceso dall’auto con l’intento di sgomberare l’assembramento, ma ne è nata un’accesa discussione, durante la quale lo stesso sarebbe stato colpito con un forte schiaffo. Di qui un parapiglia, alimentato anche da diverse persone affacciate ai propri balconi, che ha richiesto l'arrivo di rinforzi.

In due sono stati portati in Caserma in stato di fermo, un 30enne e un 40enne rom, mentre per il carabiniere si sono rese necessarie le cure mediche dei sanitari del Veneziale di Isernia.

Iscriviti al nostro gruppo Facebook ufficiale

isNews è anche su Telegram: clicca qui per iscriverti



Per ricevere le nostre notizie su Whatsapp, invia ISCRIVIMI al numero 3288234063 e salvalo in rubrica!